Ancora Sala: “WeBuild? E’ una società che conosciamo bene e…”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato dello stadio di San Siro. Sentiamo le sue parole in merito...

A margine dell’inaugurazione di Spazio Fontanelli ha parlato Giuseppe Sala che su WeBuild ha detto: "I rapporti con il Comune sono solo per la parte progettuale. Loro hanno offerto pro bono di fare questo studio e a noi va benissimo perché WeBuild è una società che conosciamo bene. Poi se la domanda è: i lavori li può fare lo stesso WeBuild? La risposta è: se lo stadio fosse, nel momento in cui si fanno i lavori, di proprietà del comune, bisogna fare una gara a cui WeBuild può partecipare, così come tutto l’universo mondo. Se lo stadio fosse di Milan e Inter, possono fare quello che vogliono".