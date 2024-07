Sala: “Milan e Inter stanno considerando la riqualificazione di San Siro”

In esclusiva a Calcioefinanza.it ha parlato il sindaco di Milano Beppe Sala che su San Siro ha detto: “So che le società stanno guardando il progetto e stanno riflettendo sui soldi, mantenendo vivo un contatto diretto con WeBuild . Io vorrei accelerare, ma non posso dire che questa settimana ci saranno delle novità".

Sul suo obiettivo

“Il piano, per quello che è filtrato sinora, prevede la riqualificazione degli impianti in tre anni di lavoro, durante i quali la capienza sarà ridotta ma in maniera limitata, per quanto possibile. Era la principale richiesta dei club, che al momento prendono tempo e vogliono studiare l’idea, e quantomeno è stata presa in grande considerazione. Si dovrebbe procedere a settori, in modo da evitare traslochi e soprattutto minimizzare il calo di vendita dei biglietti, che nelle ultime stagioni ha assicurato a entrambe le società numeri di tutto rispetto anche nel panorama europeo”.