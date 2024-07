Calciomercato, il Milan si scatena: Lukaku più altri 3 colpi! Di Marzio: “Attenzione a…”

Il tempo passa e il Milan sa che deve iniziare a stringere i tempi per alcuni dei suoi principali obiettivi di calciomercato. Come confermano le ultime notizie di casa rossonera, la dirigenza sta lavorando contemporaneamente su più tavoli. Ma a breve arriverà il momento delle scelte definitive. In attacco, il Milan continua a sperare per Zirkzee. Ora la pista si è fatta assolutamente in salita a causa del nodo commissioni e dell'inserimento forte del Manchester United. Secondo il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i Red Devils sono in pole position per Zirkzee, ma il Milan non è comunque da escludere dalla corsa e tenterà fino alla fine di spuntarla. Ma le news di calciomercato che riguardano il Milan, come detto, sono davvero tantissime. Proseguiamo dunque a sfogliare la nostra raffica di mercato, da Lukaku agli altri colpi che il Milan starebbe preparando in questo momento <<<