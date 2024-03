Di nuovo Sala: “Con Zhang ci siamo sentiti, devo capire se…”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato tornando ad esprimersi sul futuro di San Siro. Sentiamo cosa dice

Lorenzo Focolari Redattore 2 marzo - 18:06

In esclusiva al quotidiano Libero ha parlato il sindaco di MilanoGiuseppe Sala che ha detto: "Le alternative sono due: 1) San Siro interessa all'Inter 2) Non interessa neppure all’Inter. Nel secondo caso trasformeremo lo stadio in un luogo dedicato a concerti ed eventi. Questo vorrebbe dire cancellare la storia del calcio a San Siro. Cosa che io non vorrei fare ovviamente".

Ancora le sue parole — "Con Steven Zhang ci siamo sentiti. Mi ha detto che ha sempre avuto perplessità su San Siro per che il club non si può permettere per due anni di traslocare in un impianto più piccolo, però ha lasciato un margine di trattativa. Non mi ha promesso 'Sì, rimarremo a Milano', però dal tono della telefonata ho sentito una disponibilità sincera da parte sua".

