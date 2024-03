Milan, l’ex capitano Romagnoli furioso a fine match: “Scandalosi!”

L’ex capitano del Milan, Alessio Romagnoli, è apparso particolarmente furioso al termine della sfida di ieri sera

Giulia Benedetti Redattore 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 12:24)

Ieri sera il Milan ha trionfato allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio nella 27esima giornata di campionato. I rossoneri hanno vinto per 1-0 grazie al gol arrivato alla fine del match di Okafor. I Diavoli hanno portato a casa tre punti sporchi e pesanti, soprattutto per quanto visto in campo.

L’andamento della gara è stato deciso dagli interventi dell’arbitro Di Bello, che ha espulso ben tre giocatori della Lazio. Tutto è cambiato con il rosso per Pellegrini, arrivato a inizio ripresa. Da quel momento il direttore di gara non ha saputo gestire la partita, fischiando falli discutibili e ammonendo in totale dieci giocatori.

Al termine della partita l’ex rossonero Alessio Romagnoli è apparso imbestialito. L’ex capitano del Milan si è rivolto alla terna arbitrale con dei sonori: “Scandalosi, scandalosi, scandalosi!” ripetuto tre volte. Il difensore non ha gradito per nulla le decisioni prese dall’arbitro, non solo quelle arrivate al termine della gara.

