Sala: “Collaborazione con San Donato, Milan più avanti dei nerazzurri”

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio del Milan in zona San Donato. Le sue dichiarazioni

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti all’Arena Santa Giulia. Il primo cittadino milanese è tornato a parlare del nuovo stadio del Milan. Sul progetto dei rossoneri: “Con le squadre ultimamente non mi sono sentito, il punto è che ho visto il sindaco di San Donato: è chiaro che loro sono determinati ad andare avanti ma sanno che devono risolvere alcune questioni”.

Primo problema da risolvere: “La prima, relativa alla mobilità al traffico. L’impianto dell’Inter a Rozzano sembra più indietro; con due stadi vicini raddoppia il problema mobilità. Già per avere le autorizzazioni per le Olimpiadi, è stato veramente un grande problema, per cui non è semplice”.

Secondo problema: “La seconda è il tema dei vigili. Il sindaco di San Donato ha detto ‘va beh, ce li presterai tu’. Non per cattiveria, ma non deve contarci, io ho una cittadinanza che mi chiede più vigili in strada, non posso darli a San Donato. Altri aiuti potremmo darli e mi sembra che il sindaco sia rinfrancato dal nostro atteggiamento collaborativo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.