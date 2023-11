Mercato Milan / Nuovo nome per la difesa: arriva dal Chelsea

Il Milan si prepara alla prossima sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ecco le ultime su un calciatore nuovo per il mercato

Il Milan continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di Champions League. Oggi ci si gioca a tutti gli effetti quella che è la stagione per la squadra di Stefano Pioli. Allo stesso tempo, però, ci si muove anche al di fuori del campo da gioco e si cercano delle soluzioni sul mercato in vista dei prossimi mesi.

Il nuovo nome che aleggia sopra i campi di Milanelloè quello di un difensore molto giovane, ma anche molto esperto. Stiamo parlando di un ragazzo che sa come si fa la differenza ed ha voglia di mettersi in mostra. Ecco tutte le ultime sul possibile nuovo innesto per la difesa rossonera.

Il calciatore pronto a scendere in campo e fare la differenza è Trevor Chalobah. Il Chelsea da diverso tempo pensa alla sua cessione e i rossoneri con un Kjaer in uscita, pensano a lui proprio come sostituto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.