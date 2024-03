Sacchi: “Una tra Milan e Roma in finale di EL, Fiorentina favorita”

Arrigo Sacchi ha commentato la sfida di Europa League tra il Milan e la Roma, oltre all’impegno dei viola in Conference League

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche del Milan . In particolar modo l’ex allenatore ha commentato la sfida nei quarti di finale di Europa League tra rossoneri e giallorossi.

Se la Fiorentina può passare in Conference League: "Sì, ma le partite internazionali sono sempre difficili. La Fiorentina è un’ottima squadra che deve trovare i giusti equilibri. Ha una chiara idea di gioco, a volte non è precisissima nella fase difensiva. Lì Italiano, che è un tecnico di valore, deve lavorare. Semifinale possibile".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.