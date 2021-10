Sacchi: “Milan, cammino lungo: si può sperare”. E su Kessié…

Ecco l'analisi di Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport sul match di martedì scorso tra Milan e Atletico Madrid

Sacchi ha così analizzato, ai microfoni della rosea, il match di martedì scorso tra i rossoneri di Stefano Pioli e i campioni di Spagna dell'Atletico Madrid guidati da Diego Simeone. Il match perso dal Milan, in inferiorità numerica, per 2 a 1, ha avuto come protagonista l'arbitro Cakir che ha concesso in rigore ai colchoneros al minuto 92, penalty trasformato poi da Suarez.

Quale sarebbe statala miglior strategia per affrontare la gara in inferiorità numerica: - "Forse la miglior difesa per Pioli sarebbe stata mantenere la stessa organizzazione con una punta in meno (4-3-2), così l’avversario avrebbe dovuto pensare anche a difendersi. Al Mondiale del ’94 capitò anche alla nazionale italiana di giocare un paio di partite in 10 contro 11, e le vinse entrambe, quindi si può vincere anche in 10, con l’organizzazione. Alla fine i ragazzi di Pioli hanno perso non meritando, ma ancora una volta il tatticismo italico non li ha aiutati”.