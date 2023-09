L’Italia si allena a Milanello: ritorno per Tonali e Donnarumma

La Nazionale è a Milanello per preparare la partita di martedì sera contro l'Ucraina a San Siro, fondamentale per il girone degli Azzurri

Delusione ieri per l'Italia, che ha pareggiato 1-1 in casa della Macedonia del Nord, nella prima gara da ct di Luciano Spalletti. Ora gli Azzurri dovranno battere l'Ucraina a San Siro martedì, per provare a sistemare la classifica del girone di qualificazione a Euro2024. Per questo, oggi e domani la Nazionale ha trovato casa a Milanello per preparare la partita.

Nel centro sportivo di Carnago si rivedono due volti noti. Con Azzurri infatti ci sono i ritorni Gianluigi Donnarumma e Sandro Tonali. Oltre ai due ex giocatori del Milan, ci sono anche i "nemici" interisti, ovvero Bastoni, Dimarco, Barella, Darmian e Frattesi.

Nel centro sportivo rossonero Spalletti lavorerà per limare i difetti visti nella partita di ieri sera. L'Italia infatti non può permettersi altri passi falsi per andare agli Europei del prossimo anno.

