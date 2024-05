Sacchi: “Per la panchina del Milan consiglio De Zerbi o Sarri”

L'ex allenatore del Milan ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei nomi giusti per il successore di Stefano Pioli sulla panchina rossonera

Il Milan non ha ancora sciolto definitivamente le riserve sulla scelta del nuovo allenatore . A tal proposito, Arrigo Sacchi ha voluto dire la sua a La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico rossonero ha fatto due nomi e poi ha consigliato i tifosi .

I nomi di Sacchi : "Se parliamo di un giovane, dico De Zerbi, quanto a esperienza, suggerisco Sarri. Ma più del profilo conterà un’altra cosa, cioè che il Milan decida convinto e che difenda la scelta. Con forza. La stessa che ebbe Berlusconi con me".

Cosa consiglia ai tifosi : "Di avere pazienza. Di fidarsi del club e di sostenere il Milan come ha sempre fatto. Si gioca e si vince con il collettivo, e il discorso vale anche per i tifosi: bisogna essere uniti con il club".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.