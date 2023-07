Sacchi: “Loftus-Cheek non mi ha incantato. Troppi nomi stranieri…”

Arrigo Sacchi ha commentato il mercato fin qui svolto dal Milan e i molti nomi accostati ai rossoneri per la prossima stagione

Redazione Il Milanista

Il mercato estivo ha preso il via soltanto pochi giorni fa, ma è già entrato nel vivo. Il Milansi è assicurato le prestazioni di Sportiello e di Loftus-Cheek per la prossima stagione e proprio oggi arriverà la firma di Luka Romero. Tuttavia i rossoneri devono fare ancora di più per rafforzare la rosa e renderla ancora più competitiva. Proprio del mercato rossonero ha parlato Arrigo Sacchi ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Sull’addio di Tonali e sull’acquisto di Loftus-Cheek: "Tonali? A quelle cifre come si fa a dire di no? E poi anche il giocatore, che si è visto fare una proposta d’ingaggio pari al doppio o forse di più di quello che percepiva, probabilmente ha manifestato il desiderio di andare via. È umano. Loftus-Cheek lo conosco poco, magari mi impressionerà e lo spero, però per quello che ho visto non è un giocatore che mi ha incantato. Ma sento troppi nomi stranieri accostati al Milan”.

L’ex allenatore del Milan ha poi dato un consiglio alle squadre italiane: “Mi permetto di dare un consiglio: prendete degli italiani, fidatevi di quello che vi dico. Gli stranieri hanno sempre difficoltà di ambientamento in Italia, soltanto i miei tre olandesi si sono trovati subito a meraviglia. Bisogna sempre mettere in conto che ci vuole tempo per aspettare i giocatori che vengono dall’estero". Nel frattempo però, grandissima attenzione alle ultime novità di mercato. Moncada letteralmente scatenato: "Sta per chiudere altri tre colpi!" <<<