Sacchi: “Milan, la società deve fare come fece Berlusconi con me…”

Arrigo Sacchi ha commentato la situazione in casa Milan riguardante il futuro della panchina rossonero. Ecco il suo pensiero

Il Milan è alla ricerca di un allenatore per il prossimo anno, convinto nel non proseguire con Stefano Pioli. Proprio della panchina rossonera ha parlato l’ex allenatore Arrigo Sacchi , intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Un consiglio per i tifosi: “Cosa consiglio ai tifosi? Di avere pazienza. Di fidarsi del club e di sostenere il Milan come ha sempre fatto. Si gioca e si vince con il collettivo, e il discorso vale anche per i tifosi: bisogna essere uniti con il club”.