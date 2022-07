Sacchi: “Serie A 22/23 novità e noi italiani non ci andiamo mai d’accordo”

Il grande ex allenatore e giocatore Arrigo Sacchi ha parlato del prossimo campionato in ottica Scudetto: le sue parole

Redazione Il Milanista

Intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport ha parlato il grande ex allenatore e giocatore Arrigo Sacchi il quale si è espresso sul prossimo campionato in ottica Scudetto e ha detto: “Il Mondiale può condizionare, e non poco. È una nuova esperienza e noi italiani non andiamo molto d’accordo con le novità. I nerazzurri i favoriti: rosa ampia, tanta esperienza e giocatori di qualità. In attacco hanno un potenziale incredibile”.

Ancora le parole di Arrigo Sacchi in merito

“Juve? L’importante è che i bianconeri ritrovino quello spirito di gruppo e quella volontà di sacrificarsi che, probabilmente, nell’ultima stagione si erano un po’ persi. Però anche in questo caso ci sono degli interrogativi cui dare risposta. Milan? Deve essere superiore sul piano del gioco, non avendo le individualità delle rivali”. Queste le parole in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport dove ha parlato il grande ex allenatore e giocatore Arrigo Sacchi il quale si è espresso sul prossimo campionato in ottica di chi potrà aggiudicarsi lo Scudetto.

Gianluca Di Marzio ha invece dato aggiornamenti sul fronte Charles De Ketelaere

A Sky Sport è intervenuto il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio il quale si è espresso in merito alla trattativa che potrebbe portare il belga Charles De Ketelaere in Italia e in particolar modo a Milanello. Di seguito vi riportiamo le sue parole: “Giornata positiva sul fronte De Ketelaere per il Milan. Si stanno provando a limare le distanze.Si può arrivare ad un accordo intorno ai 30 milioni più bonus. L’idea è di chiudere all’inizio della prossima settimana". Queste le parole a Sky Sport dove è intervenuto il noto esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio il quale si è espresso in merito alla trattativa che potrebbe portare Charles De Ketelaere in Italia e in particolar modo in rossonero.