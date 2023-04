Sacchi: “Milan-Napoli? partita indecifrabile. I rossoneri devono aggredire”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato di Milan-Napoli

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro', in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'.

SACCHI SUL MATCH DEI ROSSONERI: — "Milan-Napoli: per me, lo confesso subito, partita indecifrabile - ha esordito Sacchi sul match -. Mi spiego: dopo la sosta per le Nazionali i rossoneri sono andati a vincere a Napoli con un netto 4-0; poi ci sono state altre due gare di campionato, i ragazzi di Stefano Pioli hanno pareggiato in casa contro l’Empoli mostrando un calcio piuttosto confuso, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha vinto a Lecce senza incantare. Dunque la verità è che non si sa come stiano le due formazioni dal punto di vista atletico e mentale".

SU COME IMPOSTARE IL MATCH DI DOMANI: — "I rossoneri dovranno aggredire, fare pressing e tenere i ritmi alti se vogliono mettere in difficoltà la squadra di Spalletti . Il Napoli, che ancora non si sa se avrà Victor Osimhen, è chiamato a mostrare in questo duello tutta la bellezza che già fatto vedere in campionato. Non vedo un favorito: dico cinquanta e cinquanta".