Napoli, De Laurentiis: “Osimhen non potrà giocare a San Siro”

Oggi è il giorno della grande vigilia. Domani, alle 21 a San Siro, il Milan affronterà il Napoli nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League . Il match di ritorno poi si svolgerà al Maradona martedì prossimo. Questa mattina entrambe le squadre hanno in programma l'allenamento di rifinitura. E Luciano Spalletti dovrà capire come schierare il suo attacco , vista l'improvvisa emergenza .

Osimhen infatti è tornato con una distrazione muscolare dalla Nigeria, dopo gli impegni con la sua nazionale, saltando le ultime due di campionato. Il centravanti azzurro era a rischio e infatti non riuscirà a recuperare per il match di domani. Lo ha confermato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parlando con alcuni tifosi a Ischia. Le sue parole riportate da Repubblica: "Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona".