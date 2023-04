Sacchi: “Diaz ha trovato la sua collocazione ideale. Presto per il favorito”

Innanzitutto, si sofferma sul ritmo: “Ritmo e velocità da Champions, Milan e Napoli hanno disputato un primo tempo di livello europeo e questo è il primo aspetto da sottolineare perché in Serie A non siamo abituati a partite tanto intense. All’inizio il dominio della squadra di Spalletti è stato evidente: ha creato diverse opportunità ed è stato molto bravo Maignan . Il Milan, però, ha saputo resistere e ripartire. E in una di queste ripartenze ha costruito il gol del vantaggio. Bravissimo Brahim Diaz che, a mio avviso, sulla fascia destra ha trovato la collocazione ideale. Nel complesso, comunque, ho ammirato nel primo tempo uno spettacolo da palcoscenico internazionale.

Il secondo tempo ha raccontato un’altra gara: “Il calo nella ripresa è stato abbastanza netto, anche perché i giocatori avevano già speso molte energie. Si è vista meno brillantezza, meno ritmo nelle azioni e il Napoli ha commesso l’errore di innervosirsi. L’espulsione di Anguissa è la testimonianza lampante dell’atteggiamento dei ragazzi di Spalletti. Cartellino rosso preso in modo ingenuo. E però il Milan non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica nel finale della partita. Anzi, a pensarci bene, è stato il Napoli ad avere la palla buona per il pareggio e ancora Maignan si è superato. Credo che non si possa dire chi è favorito per il passaggio del turno: la sfida è ancora molto equilibrata”.