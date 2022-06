Sabato: “Sono d’accordo con Marani, in Italia il talento viene ingabbiato”

L'ex calciatore Antonio Sabato ha parlato dei giovani talenti in relazione all'esclusione dell'Italia dai Mondiali

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web è intervenuto l'ex calciatore Antonio Sabato il quale sui giovani calciatori italiani ha detto: "Ho letto le dichiarazioni di Marani a Sky riportate da TuttoMercatoWeb sui problemi del nostro calcio. Ebbene sulla mancanza di giovani con estro, a differenza di quel che accadeva negli anni passati, vedi i tantissimi numeri 10 italiani diventati famosi, ha pienamente ragione: basta con allenatori che ingabbiano i giovani talenti con le loro tattiche a cominciare da Coverciano. Non è importante la carriera dei giovani allenatori che li sacrificano per i loro risultati, ma la crescita dei futuri Baggio, Totti, Del Piero, Cassano Zola e tanti altri di questi talenti. Abbiamo bisogno di questi calciatori e non di tanti soldatini...". Queste le parole dell'ex calciatore Antonio Sabato in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web.

Ecco le parole di Marani di cui parlava Sabato

"Da noi non si lascia più libero il talento, l'abbiamo vista a Wembley la differenza con l'Argentina... in quei 30 metri finali c'è la differenza tra il nostro calcio e quello degli altri ad alti livelli: l'estro, la capacità di fare la differenza con una giocata non c'è. I giovani giocatori sono già troppo indottrinati, troppo preoccupati della fase organizzativa. Oggi in giro per l'Europa quella che era la nostra peculiarità - l'estro, la fantasia - la trovi, mentre da noi no. Gli allenatori delle squadre giovanili sono ossessionati dalle questioni tattiche, ma non c'entrano le questioni tattiche quando ci sono ragazzi di mezzo. Molti allenatori pensano a fare la loro carriera, non al fatto che sono istruttori di base". Queste le parole di Marani a Sky Sport.

L'ex rossonero Mario Ielpo ha invece parlato del mercato rossonero

L'ex calciatore Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato del mercato rossonero: “Il mercato del Milan? Credo che la corsia destra sia il reparto più scoperto. Saelemaekers è un giocatore offensivo, ma in quel ruolo fa più un lavoro di copertura. Sinceramente preferirei un giocatore già ambientato in Italia. Berardi è fortissimo, mi piace tantissimo e sarebbe ottimo per il Milan”. Queste le parole dell'ex calciatore Mario Ielpo il quale ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in merito al mercato rossonero.