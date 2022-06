News Milan \ Esclusi tutti gli altri: “Concentrati su tre nomi”

Il Milan continua a cercare un calciatore che possa giocare tra le linee con imprevedibilità. Brahim Diaz è mancato spesso in questa stagione. Nonostante l'approvazione di Pioli per lo spagnolo, i rossoneri cercheranno un profilo per fare il salto di qualità. Con l'approdo di Redbird a capo della società, la linea dovrebbe essere la stessa mantenuta da Elliott nelle ultime stagioni.