Sabatini: “Enrique al Milan? Massara non può non avere un pensiero”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex DS Walter Sabatini ha parlato dell’idea Luis Enrique per la panchina del Milan

L’Inter è a -21. Ma in Champions va. Come se lo spiega?

«Così: ci piace denigrare il nostro campionato. Quante volte avete sentito dire “eh, questo gioca bene in Serie A, ma in Premier non farebbe lo stesso”. Siamo sputtanatori di noi stessi. Il nostro è un campionato altamente competitivo. E sa perché? Per gli allenatori, che qui incidono sul risultato come da nessun’altra parte».

Sul giudizio di un tecnico pesa più il cammino negativo in Italia o quello positivo in Europa?

«Il distacco è pesante da sopportare. Ma non è una responsabilità esclusiva dell’allenatore. Anche i calciatori devono render conto a qualcuno. E anche la società deve prendersi le sue colpe».

Crede a un’italiana in finale di Champions, allora?

«Fermamente; per me il Napoli sarà una finalista. L’ho detto anche a Spalletti: ha la squadra più europea tra tutte. Mi scoccia solo che debba arrivare in fondo eliminando il Milan».

Luis Enrique, con cui lei lavorò alla Roma, è libero. Le piacerebbe rivederlo in Serie A?

«Enormemente, è cresciuto, è all’altezza dei grandissimi».

Non è che il suo amico Ricky Massara ci sta pensando?

«Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che lo faccia. Anzi: per come lo conosce, non può non avere un pensiero su di lui».