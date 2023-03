Milan, domani parte la vendita dei biglietti per il big match contro il Napoli

Il Milanarriva alla sosta del campionato per le Nazionali con una sconfitta, essendo stato battuto dall’Udinese sabato sera per 3-1. I rossoneri devono sfruttare queste due settimane per preparare al meglio il ritorno in campo del 2 aprile, quando affronteranno il Napoli in trasferta. Proprio i partenopei saranno gli avversari principali del mese di aprile, essendo anche gli avversari nei Quarti di finale di Champions League. Si tratta di tre sfide ostiche, che decideranno il proseguo della stagione degli uomini di Pioli.