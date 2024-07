Runjaic su Samardzic: “Finché sarà qui sarò felice. Sul futuro…”

Il Milan sta lavorando su diversi fronti per dare a Paulo Fonseca i rinforzi in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi dei rossoneri da qualche giorno c'è anche Lazar Samardzic dell' Udinese , che potrebbe essere un jolly del centrocampo . Intervistato da Sky Sport, Kosta Runjaic , allenatore del club friulano, ha parlato del suo talentuoso giocatore.

Le parole del tecnico dell'Udinese

"Penso al lavoro quotidiano. Finché Samardzic sarà qui sarò felice, è giovane e forte. Certo che può migliorare. Vedremo cosa succederà in futuro. Lo stesso vale per Lovric e Bijol, sono felice che siano in squadra. Sono appena tornati dalle vacanze, stanno seguendo un programma speciale. Spero che possano restare e fare una buona stagione con noi".