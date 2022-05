Rossini: “Stimo molto Pioli, non avevo dubbi che sarebbe arrivato in alto”

L'ex giocatore del Sassuolo Jonathan Rossini ha parlato del suo ex allenatore proprio in neroverde Stefano Pioli

In esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex giocatore del Sassuolo Jonathan Rossini il quale su Stefano Pioli si è così espresso: "Con Stefano Pioli ho sempre avuto un grande rapporto. Lo stimo come persona e allenatore, mi ha aiutato tantissimo e non avevo dubbi che riuscusse a raggiungere grandi traguardi . È un allenatore preparato e straordinario e gli auguro di vincere il campionato".

Del Milan ha parlato pure il noto commentatore tv Riccardo Trevisani che intervenendo in esclusiva a MilanNews.it sul mercato estivo ha detto: "Servirà l'esperienza. Non dimentichiamoci che il Milan si è trovato in un girone tragico di Champions League questa stagione con il Liverpool, l'Atletico Madrid e una squadra comunque esperta come il Porto. Servono un esterno destro alto per il 4-2-3-1 di livello e un centrocampista che possa garantire copertura ma allo stesso tempo duttilità, un po' come faceva Perrotta nella vecchia Roma di Spalletti".