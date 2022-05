News Milan – Classe 2001, 18 gol e 13 assist: a sorpresa può arrivare lui

Nome a sorpresa per l'attacco

Il Milan ha dimostrato di essere una squadra molto forte, ma assolutamente migliorabile in diversi reparti.

In particolare durante tutta la stagione è mancato un bomber che potesse garantire con continuità un quantitativo importante di reti. L'obiettivo dichiarato per il prossimo mercato è un centravanti da 20-25 gol. Non ci si può affidare solo ai vari Leao, Theo Hernandez e Giroud. Serve uno specialista sotto porta.