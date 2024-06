Romero saluta l’Almeria: “Peccato non aver raggiunto l’obiettivo”

Dopo i mesi passati in prestito, l'attaccante argentino tornerà al Milan. Questo il suo saluto alla squadra spagnola in un post su Instagram

Dopo i 6 mesi passati in prestito all'Almeria, Luka Romero tornerà al Milan, in attesa di conoscere il suo futuro. L'argentino, dopo aver collezionato appena 5 presenze con i rossoneri nella prima parte di stagione, si era trasferito in Spagna.