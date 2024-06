Accostato anche al Milan: ora De Zerbi è ad un passo dalla Ligue 1

Roberto De Zerbi è ad un passo da una nuova avventura fuori dall'Italia. L'ex tecnico di Sassuolo e Foggia tra le altre ha aspettato a lungo che si potesse concretizzare qualcosa di interessante in Serie A. Una volta capito che le chances di allenare in Italia ad alti livelli erano risicate al lumicino in questa estate di mercato, ecco che il tecnico bresciano ha colto un'altra occasione.