Romagnoli vuole la Lazio: il Milan pensa allo scambio in difesa

Sembra sempre più vicina la chiusura della trattativa che porterebbe Romagnoli nella capitale. Il Milan pensa allo scambio.

Redazione Il Milanista

Il Milan è alla ricerca di elementi da acquistare in estate, per poter rafforzare una rosa già molto competitiva. L’obiettivo dei rossoneri è dimostrare di aver vinto meritatamente lo scudetto, ma ripetersi non sarà semplice. Tutti gli occhi saranno puntati sui diavoli, chiamati a non deludere le aspettative. La formazione di mister Pioli ha bisogno come prima cosa di un rinforzo in attacco: non si può continuare con il solo Giroud e con l’infortunato Ibrahimovic. Necessario sarà anche un intervento in difesa, con il capitano Romagnoli con le valigie in mano.

Il difensore centrale è arrivato al termine del suo contratto con i rossoneri e ha deciso di non rinnovarlo. Il calciatore romano ha rinunciato a tutte le richieste dei vari club interessati, perché il suo sogno è approdare nella Lazio (sua squadra del cuore fin da piccolo). Secondo le ultime indiscrezioni riferite dalla Gazzetta dello Sport, le due parti sarebbero sempre più vicine. Si attende la svolta nel corso della prossima settimana, con i biancocelesti intenzionati a chiudere la trattativa prima della partenza per il ritiro estivo. La richiesta del giocatore è di percepire 3,2 milioni a stagione, mentre per adesso il club capitolino ha offerto 2,8 milioni.

La distanza è davvero minima e nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Francesco Acerbi, in rotta con l’ambiente laziale. Il difensore avrebbe chiesto di essere ceduto e potrebbe tornare al Milan. Se i rossoneri infatti non riuscissero a prendere Botman o Bremer, potrebbero seriamente pensare di tesserare il centrale della Nazionale. Secondo l’agente Claudio Anellucci quest’ultimo sarebbe addirittura migliore rispetto a Romagnoli. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb.com: “Vado contro corrente, non mi piace, non fa la differenza dietro. Acerbi per esempio oggi per me è superiore. Le cifre che chiede sono alte e andrei su un giocatore diverso, mi piacerebbe un centrale più dominante. In grado anche di sopperire alle mancanze del compagno di reparto con la velocità”.