Milan, arriva Origi: in settimana visite mediche e firma sul contratto

I rossoneri si preparano ad accogliere Divock Origi. Il belga ex Liverpool in settimana arriverà a Milano per le visite e la firma.

Redazione Il Milanista

Alcune piste si sono complicate per i rossoneri, su tutti quelle che portano a Botman e Renato Sanches, con il Lille che è difficile da accontentare per trovare la giusta intesa. Maldini e Massara però possono sorridere, almeno in parte. Il momento è finalmente arrivato: il Milan si prepara ad accogliere il primo colpo della prossima stagione. In settimana Divock Origiarriverà a Milano per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri. Contratto di quattro anni a 3,5milioni di euro più bonus per ormai l'ex Liverpool; il belga è pronto e scalpita per la sua nuova avventura.

Un affare già chiuso da tempo, con i rossoneri che sono riusciti ad aggiudicarsi le prestazioni del centravanti belga a parametro zero. Troppo importante, quasi fondamentale, per il Diavolo puntellare un reparto avanzato che lo scorso anno, nonostante lo Scudetto vinto, ha fatto fatica in alcuni punti della stagione. Inoltre l'età avanzata di Olivier Giroud e la situazione legata all'operazione di Zlatan Ibrahimovic hanno spinto i rossoneri alla ricerca di una punta. Adesso il reparto avanzato di Stefano Pioli potrà contare su Giroud, Origi, Ibra (seppure sarà lunga la sua assenza dal campo) e all'occorrenza Ante Rebic che può ricoprire quel ruolo.

Esperienza, gol, velocità, qualità nelle gambe e ancora giovane, Origi ha tutto per consacrarsi in Serie A. Un colpo internazionale, come dimostra la Champions vinta da protagonista con il Liverpool nel 2019. I Reds lo hanno salutato come si salutano le leggende di un club storico, al pari delle tantissime transitate per la contea del Merseyside. Da Klopp ai compagni, i sei anni del belga alla corte di Anfield verranno ricordati con affetto ed emozione. Ora si apre una nuova pagina della sua carriera. I rossoneri sono pronti a dargli il benvenuto e i tifosi sperano che possa fin da subito lasciare il segno a Milano.