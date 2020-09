Romagnoli, ecco quando sarà di nuovo arruolabile

MILANO – E’ inutile negarlo: in casa Milan tutti speravano di riavere Alessio Romagnoli per l’inizio della stagione, dopo l’infortunio subìto nel match contro il Sassuolo nel finale della scorsa stagione. Purtroppo, però, il problema al polpaccio del Capitano rossonero, è durato più del previsto tanto che Pioli sperava di averlo già per la preparazione della stagione insieme al resto della squadra. L’ex Roma e Samp ha già saltato Shamrock Rovers, Bologna e sarà costretto a saltare il match di domani sera contro il Bodo/Klimt, preliminare di Europa League.

RITORNO IN CAMPO – Con ogni probabilità, però, Romagnoli sarà costretto a saltare anche i match contro le neopromosse Crotone e Spezia. La speranza di Stefano Pioli è quella poter iscrivere il nome del suo capitano per i convocati contro l’Inter, ovvero subito dopo la sosta delle Nazionali.