Tre allenatori e poca continuità: ecco il focus sulla Roma

“Con gerarchie ancora in via di definizione, è interessante osservare come la Roma sia una squadra in grado di produrre molto - è terza per tiri tentati - ma con scarsa efficacia (45% di conclusioni nello specchio, 14% di realizzazione). I giallorossi macinano possesso, crossano tanto ma faticano a ricavare frutti da questa attività, dal momento che il dato dei gol su palla inattiva è in linea con la media di lega. A differenza di quanto avviene per il Milan, più prolifico nei primi 45', la Roma tende a fare meglio nei secondi tempi ma anche a subire di più, dal momento che nei finali sono arrivati anche i gol che hanno siglato le sconfitte con Atalanta e Como nell'ultimo mese. E si ritorna al concetto di continuità, e alla necessità di mantenerla per tutti i 90'”.