Calciomercato, Chiesa al Milan: poco fa l’annuncio improvviso | News

C'è parecchio fermento in casa Milan in vista dell'ormai vicinissimo mercato di gennaio . Il club rossonero ha effettivamente diverse necessità e vari obiettivi di calciomercato da centrare, anche entro stretto giro di posta. Focus concentrato in particolare sul centrocampo e sulla difesa: servono infatti almeno un vice-Fofana e un esterno basso che possa dare qualità e ricambi al reparto arretrato rossonero. Ecco perché per questi due colpi in particolare stanno circolando tantissimi nomi accostati al Milan. Ma a gennaio potrebbe succedere anche dell'altro. Molto altro.

Tutto dipenderà dalle cessioni che ci saranno. In difesa, ad esempio, qualora uscisse Tomori dovrà arrivare un nuovo elemento. Stesso discorso per l'attacco, dove il futuro di Jovic ma anche di Okafor e Chukwueze è sempre in bilico. E in caso di partenza di almeno un esterno offensivo, anche in questo caso il Milan farà un colpo di calciomercato importante per quel ruolo. A tal proposito, proprio in queste ore sono arrivati aggiornamenti molto importanti che riguardano Federico Chiesa: ecco i dettagli <<<