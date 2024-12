Qui Roma – Come arrivano i giallorossi alla sfida con il Milan?

Qui Roma

“La Roma arriva a San Siro dopo una convincente vittoria per 5-0 contro il Parma in Serie A, che ha ridato fiducia alla squadra dopo alcune prestazioni altalenanti. Prima di questo successo, i giallorossi avevano subito una sconfitta per 2-0 contro il Como, evidenziando alcune difficoltà in trasferta. La squadra di Ranieri cercherà di sfruttare questo slancio per ottenere un risultato positivo contro il Milan. Meno problemi di organico in casa giallorossa, dove l'unico diffidato - Cristante - non sarà della contesa per un problema alla caviglia. Altri due ex di giornata, invece, sono in ballottaggio per una maglia da titolare: El Shaarawy la contende a Pisilli, Saelemaekers a Çelik. Per il resto diverse conferme per Ranieri, dal terzetto difensivo (Mancini-Hummels-Ndicka) alla coppia in mezzo formata da Koné e Paredes per arrivare ai riferimenti offensivi, Dybala e Dovbyk”.