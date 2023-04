MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Roma-Milan

Minuto 24 - Matic interviene in ritardo su Bennacer, che lo anticipa nettamente. Per Orsato è giallo, ma intervento rischioso del centrocampista giallorosso, che ha travolto l'algerino.

Minuto 81 - Contrasto in area tra Mancini e Giroud: il difensore della Roma usa le mani con mestiere per non far partire il centravanti rossonero, ma senza fare un fallo evidente.