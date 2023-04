Calciomercato Milan / Aggiornamento bomba su Leao: “Colpo di scena” | News

Più passano i giorni, più ci avviciniamo all'epilogo della telenovela di calciomercato che sta andando avanti da tempo immemore tra Rafael Leao e il Milan . La trattativa è ancora in corso, con mille interpreti e altrettante problematiche da affrontare e risolvere. Ma gli attori principali, ovviamente, rimangono Leao e il Milan.

La posizione del club rossonero è chiarissima e netta: si cercherà il rinnovo a oltranza, fino alla fine. Lo scenario da evitare assolutamente è quello di perdere il giocatore a parametro zero nell'estate 2024. A tal proposito, proprio in queste ore sono arrivate news pesantissime dal noto esperto di calciomercatoGianluigi Longari e non solo <<<