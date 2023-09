Verso Roma-Milan: da Dybala a Belotti fino a Lukaku: le armi giallorosse

Questa sera alle 20:45 il Milan affronterà la Roma allo stadio Olimpico per la terza giornata di Serie A: ecco cosa temere dei giallorossi

Questa sera i rossoneri affronteranno la Romaallo stadio Olimpico. Il sito ufficiale del Milan ha messo sotto la lente d'ingrandimento i punti di forza dei giallorossi. Di seguito il focus.

"OCCHIO AL DUO DYBALA-BELOTTI, AOUAR LA SORPRESA, LUKAKU JOLLY?

Nella gara di venerdì sera all’Olimpico l'unica certezza in attacco al momento sembra solo una: Andrea Belotti. L'attaccante classe '93, che ha esordito in casa in questo campionato con una doppietta alla Salernitana e una prestazione impeccabile, ha un precedente contro il Milan che gli sorride. Il numero 11 giallorosso infatti ha realizzato quattro reti nelle sue ultime sei presenze interne contro il Diavolo in Serie A, anche se la più recente risale al 26 settembre 2019. Belotti ha iniziato questa stagione con il piede giusto e tra gli obiettivi di giornata non può non esserci quello di tornare a bersaglio in due presenze casalinghe di fila nella massima competizione per la prima volta da dicembre 2020.

Altro giocatore che con il Milan ha un feeling speciale è Paulo Dybala: sette gol e cinque assist per la Joya in Serie A ai danni dei rossoneri. Un totale di 12 partecipazioni che valgono al Diavolo la nomina di seconda vittima preferita nel torneo, alle spalle dell’Udinese (17).

Chi invece non ha precedenti con la formazione lombarda, ma che merita una menzione per un avvio più che positivo, è Houssem Aouar. L'algerino, che con Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini è uno dei tre giocatori della Roma con più occasioni create in questa Serie A (tre in particolare per lui), ha già dato prova delle sue qualità tecniche e del grande dinamismo in campo. L'ex Lione punta a trovare una firma in due incontri consecutivi in campionato per la prima volta da ottobre 2021, con il club francese in Ligue 1.

Ultimo nome, più per i dubbi sul suo impiego che per coefficiente di pericolosità, è quello di Romelu Lukaku. Oltre alle cinque partecipazioni in cinque presenze contro i rossoneri nel massimo campionato (quattro gol e un passaggio vincente in nerazzurro), il precedente feeling con Mou potrebbe tornare più vivo che mai: il belga infatti è stato direttamente coinvolto in 43 marcature (33 reti, 10 assist) nelle 76 partite giocate sotto la guida del tecnico portoghese, tra Chelsea e Manchester United. Dopo un'estate in attesa di una destinazione, il belga è tornato per confermarsi protagonista nel nostro torneo".

