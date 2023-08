Mercato Milan | Sta succedendo di tutto, Pedullà: “Se salta Taremi…”

Sembrava tutto fatto per il decimo colpo di mercato del Milan, con Taremi che era arrivato praticamente a un passo dal trasferimento a Milano. Poi la brusca frenata, che sta mettendo a repentaglio il buon esito dell'affare. Diciamolo subito chiaramente: in questo momento Taremi è molto lontano dal Milan. Questa grossa trattativa di calciomercato non è ancora saltata definitivamente, ma è seriamente a rischio e il tempo corre.