Roma-Milan: le 10 curiosità sul big match dell’Olimpico

Ecco le 10 curiosità di Roma Vs Milan, posticipo di questa undicesima giornata di Serie A

In vista del big match di oggi contro la Roma , il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, le 10 curiosità sulla partita.

Undicesima giornata di campionato, rossoneri di scena allo Stadio Olimpico di Roma, dove nel 2021 hanno già giocato e vinto , durante la stagione scorsa. Una partita complessa, delicata e da affrontare con il massimo della concentrazione. Roma-Milan è il posticipo di questo turno di campionato e noi, in attesa del fischio d'inizio, ci prepariamo con alcune statistiche e curiosità.

1- La Roma è la squadra che il Milan ha battuto più volte in Serie A: in 172 confronti tra le due squadre sono stati 76 i successi rossoneri, contro le 45 vittorie giallorosse (51 pareggi a completare).

2- L'1-1, finale di 23 incontri, è il punteggio più frequente tra Roma e Milan in Serie A; il più recente è stato nel febbraio 2019.

PRECEDENTI IN CASA DELLA ROMA

3- Sono 86 i confronti tra Roma e Milan in casa dei giallorossi in Serie A: 26 successi interni, 31 pareggi e 29 vittorie esterne.

4- Sia il Milan che il Napoli hanno vinto nove delle prime 10 gare stagionali in questo campionato - solo in quattro occasioni una squadra ha ottenuto 10 successi nelle prime 11 in tutta la storia della Serie A: la Juventus nel 2005/06, la Roma nel 2013/14, il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19.