Roma-Milan 1-1, il commento: succede tutto in un pazzo recupero

Il match inizia con il Milan che tiene il possesso del pallone e prova a fare la partita. La prima occasione però è per la Roma, con Pellegrini che dal limite dell'area non inquadra lo specchio. I giallorossi poi sono costretti al primo cambio per l'infortunio di Kumbulla, con l'ingresso di Bove. Al minuto 19 si fa vedere anche il Milan con un colpo di testa a lato di Krunic. I rossoneri continuano ad avere il pallino del gioco. Al 25' cross pericoloso di Calabria che attraversa l'area senza esito. Al 32' grande occasione per Pellegrini che servito da Spinazzola va a colpo sicuro in area e viene fermato da Abraham, poi tiro in fallo laterale di Belotti. Al 44' occasione per i rossoneri con un diagonale di Calabria che finisce a lato. La Roma ha una fiammata nella prima parte del recupero. Poi il Milan si riversa in avanti con un tiro di Diaz deviato in angolo. Sul corner successivo Tomori la gira a lato.

La cronaca del secondo tempo

Dopo l'intervallo Thiaw entra al posto di Tomori, che aveva accusato un problema alla coscia. Il Milan nei primi minuti della ripresa torna a premere in avanti. Al 56' contropiede molto pericoloso della Roma, ma Calabria devia l'imbucata di Spinazzola, spostando la palla a El Shaarawy e favorendo l'uscita di Maignan. Intorno all'ora di gioco grande occasione per Saelemaekers, che, su cross di Leao, tira al volo e la mette alta non di molto. Al 64' occasione importante per la Roma, con Abraham che recupera palla e mette in mezzo, poi dopo un batti e ribatti Pellegrini tira ma viene fermato da Kjaer. Leao comincia a illuminare con le sue giocate. Altra occasione per la Roma in contropiede, ma Spinazzola spreca. Pioli manda in campo De Ketelaere e Kalulu per Bennacer e Kjaer. Giroud ci prova su punizione a 4 dal 90': buona la traiettoria che però è deviata in angolo. Pioli poi sostituisce lo stesso Giroud con Origi. Al 90' ci riprova la Roma: cross rasoterra di Celik e Camara di prima intenzione non trova la porta. Al 93' vantaggio della Roma: break di Celik che recupera palla, avanza sulla destra e mette in mezzo per Abraham, che stavolta è freddo nello stop e nel tiro che non lascia scampo a Maignan. Il Milan si riversa in avanti e pareggia quasi subito. Grande palla di Leao sul secondo palo e Saelemaekers si inserisce e segna l'1-1. E' l'ultima vera emozione del match: all'Olimpico finisce in pareggio. Dallo stadio Olimpico di Roma è tutto, amici de IlMilanista.it.