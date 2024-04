Roma Femminile, Corti: “Sampdoria squadra organizzata…”

Davide Corti , tecnico del Milan Femminile , ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro la Sampdoria si microfoni di 'Milan TV', analizzando la prestazione delle rossonere. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Dopo i primi 10 minuti abbiamo trovato l’equilibrio che ci serviva. La Sampdoria è una delle squadre più organizzate che abbiamo incontrato in questa parte di campionato, quindi penso che questa vittoria sia arrivata dal gioco che abbiamo espresso in modo efficace. Faccio i complimenti alle ragazze che stanno cercando il gioco anche nei momenti un po’ più complicati".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.