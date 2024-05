Rodriguez: “Dobbiamo fare una bella partita contro il Milan…”

Ricardo Rodriguez , calciatore del Torino , ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Torino Channel' in vista della prossima sfida contro il Milan . Le due squadre si incontreranno sabato sera alle ore 20:45 all'Olimpico di Torino. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

“Sono molto contento per tutti, meritiamo questo. Facciamo tutto bene ma manca sempre qualcosa. Sono contento per tutto il gruppo e così dobbiamo continuare così anche nelle ultime due partite. C’era bisogno di una vittoria così, in rimonta, perché non facciamo tanti gol. Oggi ne abbiamo fatti due, perfetto, ora dobbiamo continuare e fare una bella partita anche contro il Milan”.