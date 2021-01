Dalla Francia: “Insidia tedesca per Simakan”. Conferme dalla Germania

MILANO – “Stiamo verificando se ci sono opportunità sul mercato, se ci saranno la proprietà si farà trovare pronta. Per Simakan non ci sono sviluppi”, così si è espresso ai microfoni di Sky Sport il d.s. del Milan Frederick Massara nel prepartita del match contro Benevento. Parole importanti che dimostrano come il Milan sia al lavoro per rinforzare la rosa anche durante questo mercato (iniziato ufficialmente oggi). Simakan è al momento il giocatore preferito da Maldini e dal direttore sportivo per rinforzare la difesa. Il classe 2000 è sarebbe stato dunque preferito a Ozan Kabak dello Schalke 04 e al clivense Matteo Lovato.

LE RICHIESTE – I dirigenti rossoneri già nel mercato estivo avevano trattato l’acquisto del francese dallo Strasburgo, tanto che avevano prenotato un volo per portare il ragazzo in Italia per svolgere le visite mediche, ma le altissime richieste del club transalpino (20 milioni) hanno fatto rallentare la trattativa. Trattativa che è ripresa negli ultimi giorni soprattutto per i problemi economici del club. Secondo quanto riportato da calciomercato.com il club di via Aldo Rossi, per assicurarsi le prestazioni sportive del classe 2000, avrebbe presentato un’offerta da 15 milioni, bonus compresi. Lo Strasburgo avrebbe rilanciato a 18 milioni. Quel che è certo è che una trattativa c’è eppure il club francese starebbe giocando su più tavoli.

IL TWEET DEL GIORNALISTA – A parlare della trattativa tra il Milan e i francesi è intervenuto il giornalista di RMC Sport Loic Tanzi che dal proprio profilo Twitter ha riportato come lo Strasburgo sarebbe trattando anche con un club tedesco, il Lipsia. I teutonici si starebbero guardando intorno per portare alla corte d Julian Nagelsmann un nuovo difensore già in questo mercato. Il piano sarebbe quello di far inserire con calma Simakan in vista dell’addio di Upamecano in estate. “Il Milan, che ha già fatto un’offerta allos Strasburgo, è ora in competizione con il Lipsia per Mohamed Simakan per questo inverno. Il club tedesco vorrebbe preparare una possibile partenza dall’Upamecano questa estate“. Ecco il post completo: