Riva (Ass. Sport Milano): “Per lo stadio è il momento di accelerare”

Ecco le parole dell'Assessore al Turismo, allo Sport e ai Giovani di Milano Martina Riva sulla possibilità di costruire un nuovo stadio

Da tempo si parla della possibilità di costruire un nuovo stadio che possa ospitare le partite casalinghe di Milan e Inter. Sull'argomento nei giorni, ai microfoni di Radio 24, era intervenuto il Presidente del club di via Aldo Rossi Paolo Scaroni che ha affermato: Premetto che il progetto presentato prevede la costruzione di un nuovo stadio a fianco di San Siro. Sala approva le modifiche fatte al progetto e ora dovrà convincere la maggioranza. Quello che mi risulta difficile da capire è come si possa ristrutturare uno stadio in cui si gioca due volte a settimana. In un cantiere non si può giocare e assistere contemporaneamente alle partite anche per questioni di sicurezza. Non riesco a capire quindi come le buone intenzioni di ristrutturare San Siro possano convivere con l'esigenza delle partite. Non esiste uno stadio in cui Milan e Inter possano giocare in caso di ristrutturazione di San Siro e poi Milano ha due squadre e questo significa molte più partite".