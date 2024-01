Milan, ieri sera è sbarcato Gabbia a Malpensa: oggi le visite mediche

Nella serata di ieri è sbarcato a Milano Matteo Gabbia. Oggi svolgerà le visite mediche e poi sarà a disposizione del Milan

Il mercato di gennaio è iniziato da pochi giorni, ma il Milansi è già messo al lavoro per capire quali colpi effettuare in queste settimane. La dirigenza si è infatti resa disponibile ad acquistare degli innesti per rafforzare la rosa di mister Pioli, dati i molti infortuni capitati in questi mesi.

Il primo acquisto riguarda la difesa, che è il reparto maggiormente decimato. Si tratta in realtà di un ritorno alla base, perché i Diavoli hanno deciso di puntare su Matteo Gabbia. Il difensore ha terminato in anticipo il prestito al Villarreal per fare ritorno in Italia.

Nella serata di ieri Gabbia è sbarcato a Milano e oggi svolgerà le visite mediche di rito. Il difensore sarà subito a disposizione di mister Pioli, che conta di poterlo schierare titolare già nella sfida di domenica contro l’Empoli.

