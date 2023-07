Riso: “Tonali? L’operazione entrerà nella storia. Sandro è contento”

Beppe Riso, procuratore di Tonali e Frattesi, è stato intercettato dai giornalisti, e chiaramente interrogato sul trasferimento di Tonali al Newcastle . L’agente di mercato, uno dei più rinomati, si è così espresso: “Sicuramente è un’operazione che entrerà nella storia, quindi siamo contenti e orgogliosi. Anche lui, lo vedo contento e tranquillo”. Come accennato, a Riso è stato nuovamente chiesto chi abbia davvero deciso per la separazione tra Tonali e il Milan , se il giocatore o il club.

Il manager non ha aggiunto nulla di diverso rispetto a quanto dichiarato in precedenza, sviando un pò al senso clou della domanda: “L’ho già spiegato com’è andata: quando si presentano delle società come il Newcastle, delle proprietà così importanti e della Premier League, che è l’NBA del calcio, è giusto che tutte le parti si siedano e ragionino, tutto qua”.