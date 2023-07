Calciomercato Milan, Di Marzio conferma tutto: “Colpo a un passo!” | News

Tantissimi obiettivi, tantissime operazioni da chiudere: il Milan vuole accelerare in queste ore sul fronte calciomercato per regalare a Stefano Pioli altri innesti di spessore in tempo per il raduno del 10 luglio. All'appello ci saranno sicuramente Sportiello, Luka Romero e Loftus-Cheek. Ma i volti nuovi potrebbero essere anche altri.