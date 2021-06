Riso: “Per sei non ho parlato con Galliani. Gomez sta bene al Siviglia ma…”

Giuseppe Riso si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto

LE QUALITÀ CHE DEVE AVERE UN AGENTE - "Passione e determinazione. Serve la volontà di arrivare in alto. Quando ho iniziato Tinti e Raiola per me erano dei miti, anche Mendes… E’ chiaro che per diventare grande devi per forza trascurare qualcosa: è un lavoro che ti assorbe in pieno, c’è poco spazio per altro".