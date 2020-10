Rio Ave, Piazon: “Non felici per l’assenza di Ibra. Al sorteggio ho pensato…”

Rio Ave, parla Lucas Piazon

MILANO – Lucas Piazon, esterno offensivo del Rio Ave, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida al milan di questa sera: “Cosa ho pensato al sorteggio? Beh, a essere onesti, il primo pensiero è stato ‘ma non poteva capitarci una squadra un po’ meno qualificata e famosa (risata, ndr)?’. Comunque occorre accettare la realtà e quindi ce la giocheremo al massimo della concentrazione, cercando la vittoria come sempre. Giochiamo in casa, seppur senza pubblico, cercheremo di rendere la vita il più difficile possibile al Milan”.

IBRAHIMOVIC – «In realtà io e gli altri ragazzi non vedevamo l’ora di avere l’opportunità e l’esperienza di giocare contro una leggenda del genere, quindi non ci rende più felici la sua assenza».