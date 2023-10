Allegri: “Milan? Lavorare qui richiede pressione, la squadra sta bene”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in vista di Juventus vs Milan. Sentite le sue parole...

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che dopo la vittoria dei suoi nel derby contro il Torino pensa subito alla partita contro il Milan al rientro dagli impegni per le Nazionali .

"La squadra sta bene, vediamo se riusciamo a recuperare quache giocatore. Abbiamo fatto bene contro il Torino , con intensità giusta. Lavorare nella Juventus richiede molta pressione, stiamo costruendo una squadra giovane ma pronta per poter vincere subito".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.