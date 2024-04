Milan, rinnovo di Camarda in salita: il club è irritato

La trattativa per il rinnovo del giovane bomber del Milan Primavera non decolla: il club rossonero non ha preso bene le richieste dell'agente

Lorenzo Focolari Redattore 17 aprile - 10:50

In casa Milancontinua a essere d'attualità il rinnovo di Francesco Camarda. Il giovane bomber della Primaveraè il fiore all'occhiello del Settore Giovanile rossonero e in questa stagione è già in doppia cifra con la squadra di Abate.

Da poco il classe 2008 ha compiuto 16 anni e per lui è arrivato il momento di firmare il rinnovo di contratto. Un passo importante, perché il talento rossonero ha attirato l'attenzione di diversi club importanti.

La trattativa per il rinnovo però non sta decollando. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Milan sarebbe irritato dall'atteggiamento di Giuseppe Riso, agente del giocatore. Continua a esserci distanza tra le parti su ingaggio, commissioni e progetto. Il club infatti non vuole essere messo con le spalle al muro.

