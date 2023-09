Richards e un aneddoto davvero divertente: “Chiesi a Balotelli come…”

L'ex difensore del Manchester City Micah Richards ha parlato raccontando un aneddoto davvero interessante...

In esclusiva al canale YouTube "The Rest Is Football", ha parlato l'ex difensore del Manchester CityMicah Richards che ha avuto anche una breve parentesi nella Fiorentina.

Sentite le sue parole in merito — "Sono andato alla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato. Ma non parlavo italiano, se non cose basilari. Come un vero idiota ho chiesto a Balotelli come avrei potuto dire per salutare qualcuno. Sono andato a incontrare per la prima volta l'allenatore Montella, gli stringo la mano e gli dico: 'Testa di ca**o'". Queste le sue parole che hanno fatto il giro del web nelle ultime ore.

